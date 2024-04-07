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Cristiano Ronaldo Al-Nassr complain vs Al-Hilal 2023-24Getty Images
مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

Super Cupالقنوات الناقلةالهلال v النصرالهلالالنصرالاتحاد v الوحدةالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالاتحادالوحدةأودينيزي v إنترالدوري المصري الممتازأودينيزيإنترالأهلي v إنبيالأهليإنبي

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 حيث نتابع ديربي الرياض ومواجهة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي، كما سنتابع الاتحاد والوحدة في الطرف الثاني من لقاءات نصف النهائي.

وفي الدوري الإيطالي نتابع الإنتر في مواجهة أودينيزي في الجولة 31، بالإضافة إلى لقاء الأهلي المصري وإنبي في الدوري المصري في الجولة 16.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى كأس السوبر السعودي والمباريات التي داخل السعودية.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 "08-08-2024"

كأس السوبر السعودي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الاتحاد - الوحدة20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC Extra 1 HD
أبو ظبي الرياضية آسيا 1		محمد حسين
بلال علام
الهلال - النصر22:30 السعودية، 21:30 مصرSSC Extra 1 HD
أبو ظبي الرياضية آسيا 1		فهد العتيبي
عامر عبد الله

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أودينيزي - الإنتر21:45 السعودية، 20:45 مصرAD Sports Premium 1
StarzPlay		حازم عبد السلام
غازي العمري

الدوري المصري - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الأهلي - إنبي23:00 السعودية، 22:00 مصرOnTime Sports 1-

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