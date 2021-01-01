جدول مباريات اليوم الإثنين 5 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 5 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر المباريات القوية لعشاق الساحرة المستديرة، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وسيكون يوم الإثنين مليئًا بالمباريات المثيرة والهامة في المسابقات الأوروبية والعربية.

البداية من الدوري الإسباني، حيث يلعب برشلونة مع نظيره بلد الوليد في ختام الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، يلعب يلتقي إيفرتون مع كريستال بالاس، كما يلعب وولفرهامبتون مع وست هام يونايتد في ختام الجولة الثلاثين.

أما عربيًا، فيلعب الاتحاد السكندري مع نظيره المقاولون العرب لحساب الدوري المصري الممتاز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 5 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 أبريل "5-4-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - بلد الوليد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - كريستال بالاس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports Premium 1 وولفرهامبتون - وست هام يونايتد 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports Premium 1

الدوري المصري الممتاز - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - المقاولون العرب 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD

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