جدول مباريات اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 في أهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تتوقف الدوريات الأوروبية والعربية اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 انتظارًا لفترة التوقف الدولي للمنتخبات.

سيواجه اليوم بوكا جونيورز راسينج كلوب في الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني، كما يواجه يونيون سانتا في أرجنتينوس ونيولز أولد بويز أتلتيكو توكومان وسان لورينزو باترونانو.

وفي الدوري الأمريكي، يستضيف نادي أوستن دالاس، وفانكوفو وايتكايس ريال سالت ليك وسياتل ساوندرز بوتلاند تمبرز.

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وهنا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 أغسطس "30-8-2021":

الدوري الأرجنتيني - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة بوكا جونيورز - راسينج كلوب 01:15 مصر، 02:15 السعودية لا يوجد يونيون سانتا في - أرجنتينوس 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد نيولز أولد بويز - أتلتيكو توكومان 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد سان لورينزو - باترونانو 21:45 مصر، 22:45 السعودية لا يوجد

الدوري الأمريكي المباراة الموعد القناة الناقلة أوستن - دالاس 02:00 مصر، 03:00 السعودية لا يوجد فانكوفر وايتكابس - ريال سالت ليك 04:00 مصر، 05:00 السعودية لا يوجد سياتل ساوندرز - بورتلاند تمبرز 04:30 مصر، 05:30 السعودية لا يوجد

الدوري البرازيلي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة براجانتينو - أتليتيكو مينيرو 01:30 مصر، 02:30 السعودية لا يوجد

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