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Frenkie de Jong Hugo Duro Valencia Barcelona 2023-24Getty
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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالقنوات الناقلةبرشلونة v فالنسيابرشلونةفالنسياالدوري المصري الممتازCeramica Cleopatra v فاركوCeramica Cleopatraفاركوبريستون v ليستربريستونليسترإنجلترا 2

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 حيث نتابع لقاء وحيد ضمن الدوري الإسباني، والذي يجمع برشلونة بفريق فالنسيا ضمن الجولة 33، كما نتابع الأسبوع الـ30 من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري يلو السعودي.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 "29-04-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
برشلونة - فالنسيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري

دوري يلو السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
العربي - أحد19:10 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الفيصلي - العين19:10 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
هجر - العدالة20:50 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 45

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بريستون نورث إيند - ليستر سيتي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2باسم الزير

الدوري المصري - الأسبوع الـ20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيراميكا كليوباترا - فاركو19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي

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