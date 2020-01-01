جدول مباريات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي وأهم البطولات وما هي القنوات الناقلة؟

تتجدد متعة وإثارة كرة القدم بشكل يومي بلقاءات ومنافسات مختلفة، ويشهد اليوم الأثنين ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠ عدد من المباريات الشيقة في الدوريات العالمية.

الدوري الإنجليزي الممتاز تُختتم اليوم فعاليات الجولة الخامسة من البطولة بلقاء لنادي برايتون مع نادي ويست بروميتش الساعة ٧:٣٠ مساءً، وأيضاً لقاء لنادي بيرنلي مع نادي توتنهام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يشهد اليوم ختام الجولة السابعة من الدوري الإسباني بلقاء لنادي ليفانتي مع نادي سلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري الإيطالي تُختتم منافسات الجولة الخامسة من البطولة بمباراة تجمع بين فريقي ميلان وروما الساعة ٩:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري المصري الممتاز تبدأ فعاليات الجولة ٣٤ من عمر المسابقة بلقاء بين نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تُختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري نجوم قطر حيث يواجه نادي السيلية نادي الغرافة الساعة ٤:٣٠ عصراً، كما يلتقي نادي الخريطيات مع نادي الخور الساعة ٦:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 أكتوبر "26-10-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - وست بروميتش 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 بيرنلي - توتنهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة باير ليفركوزن - أوجسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية Sky Sport 2 HD

الدوري المصري - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - الإسماعيلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

الدوري القطري - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة السيلية - الغرافة 16:30 مصر، 17:30 قطر Alkass One HD الخريطات - الخور 18:45 مصر، 19:45 قطر Alkass One HD

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