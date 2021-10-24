جدول مباريات اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 في أهم البطولات في جميع أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل منافسات البطولات العربية والأوروبية بعد العودة من فترة التوقف الدولي، واليوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021 يشهد عددًا من المباريات الهامة.

البداية تأتي من انطلاق منافسات موسم 2021-2022 لبطولة الدوري المصري، حيث ينطلق الموسم بمباراة تجمع البنك الأهلي وطلائع الجيش، ويوم الإثنين أيضًا تقام مباراتي سموحة والإتحاد السكندري، ومواجهة الوافدين الجديدين فاركو وفيوتشر.

وعلى المستوى العربي أيضًا، تقام الإثنين منافسات الجولة السابعة من الدوري القطري، وتشهد الجولة ثلاث مباريات، الأولى بين الشمال والدحيل، والثانية بين الأهلي والعربي، وأخيرًا مباراة الوكرة أمام قطر.

أما على مستوى البطولات الأوروبية، فتختتم الإثنين منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، بلقاء يحل فيه سيلتا فيجو ضيفًا على خيتافي.

وفي تركيا، تقام قمة الجولة العاشرة من الدوري التركي، والتي يحل فيها جلطة سراي ضيفًا على بشكتاش.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 "25-10-2021"

الدوري المصري - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - طلائع الجيش 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports سموحة - الاتحاد السكندري 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports فيوتشر - فاركو 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

الدوري القطري - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة الشمال - الدحيل 17:20 قطر، 16:20 مصر Al Kaas الأهلي - العربي 17:20 قطر، 16:20 مصر Al Kaas 2 قطر - الوكرة 19:45 قطر، 18:45 مصر Al Kaas

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - سيلتا فيجو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري التركي - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة بشكتاش - جلطة سراي 19:00 مصر، 20:00 السعودية

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