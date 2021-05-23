جدول مباريات اليوم الإثنين 24 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 24 مايو 2021 في الدوري المصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

صحيح أن الموسم قد أوشك على النهاية في أغلب دول العالم، إلا أن يوم الإثنين 24 مايو 2021 يشهد عددًا من المباريات الممتعة.

المباريات تتواجد على الصعيد العربي، تحديدًا في الدوري المصري، عندما تُلعب الجولة الرابعة والعشرين، والبداية من مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة.

وفي سبيل استمرار المنافسة على درع الدوري، يلعب الزمالك، المتصدر الحالي، مع المصري البورسعيدي في قمة كلاسيكية تقام بملعب الإسكندرية الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 24 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24 مايو"24-5-2021":

الدوري المصري - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - مصر المقاصة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD المصري البورسعيدي - الزمالك 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD

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