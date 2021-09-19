جدول مباريات اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة
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كعادة مباريات يوم الإثنين من كل أسبوع، ستكون مباريات اليوم قليلة بعد مواجهات الدوريات الأوروبية الكبرى القوية يومي السبت والأحد.
سيستصيف نادي برشلونة نادي غرناطة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستنطلق المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي ختام مباريات الأسبوع الرابع في الدوري الإيطالي، يواجه نادي أودينيزي نادي نابولي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
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جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 سبتمبر "20-9-2021":
|الدوري الإسباني - الجولة الخامسة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|برشلونة - غرناطة
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|أودينيزي - نابولي
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|غير مذاعة عربيًا