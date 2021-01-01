جدول مباريات اليوم الإثنين 15 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 15 فبراير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني وكأس مصر وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه المنافسات القوية والتحديات المثيرة في جميع أنحاء العالم.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف تشيلسي نادي نيوكاسل، كما يحل شيفيلد يونايتد ضيفًا على وست هام.

وفي الدوري الإسباني، يوجد مواجهة واحدة تجمع بين قادش وأتلتيك بيلباو حامل لقب السوبر.

أما في الدوري الألماني، فيلتقي صاحب السداسية هذا العام بايرن ميونخ بفريق أرمينيا بيليفيلد في الجولة الـ21.

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بينما على الجانب العربي وفي كأس مصر، يخوض المصري مباراة ضد المنصورة في دور الـ32.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 15 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15 فبراير "14-2-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام - شيفيلد يونايتد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD1,2 تشيلسي - نيو كاسل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1,2

الدوري الإسباني - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة قادش - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - أرمينيا بيليفيلد 21:30 مصر، 22:30 السعودية لا يوجد

كأس مصر - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - المنصورة 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD

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