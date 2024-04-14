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Al-Ahly Zamalek Egypt Super CupGettyImage
مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأسباني الدرجة الأولىالقنوات الناقلةالزمالك v الأهليتشلسي v إيفرتونفيورنتيناجنوىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالزمالكفيورنتينا v جنوىالأهليالدوري المصري الممتازأتالانتا v فيروناأتالانتافيروناتشلسيإيفرتونأوساسونا v فالنسياأوساسونافالنسيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، حيث نتابع لقاء تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، وأوساسونا ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، ولقاءات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وفي دوري يلو السعودي نتابع مباريات الجولة 28، حيث العربي في مواجهة العين، وهجر ضد البكيرية، كما نتابع ديربي القاهرة ولقاء القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الألماني والإسباني.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 "15-04-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - إيفرتون22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أوساسونا - فالنسيا22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 3أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فيورنتينا - جنوى19:30 السعودية، 18:30 مصرAD Sports Premium 1
STARZPLAY		بدر الدين روابح
أتالانتا - هيلاس فيرونا21:45 السعودية، 20:45 مصرAD Sports Premium 1
STARZPLAY		غازي العمري

دوري يلو السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
هجر - البكيرية18:40 السعودية، 17:40 مصرالسعودية الرياضية 2حبيب عساكر
العربي - العين19:05 السعودية، 18:05 مصرالسعودية الرياضية 1عبد المجيد الحربي
الصفا - الترجي20:45 السعودية، 19:45 مصرالسعودية الرياضية 2يوسف السلطان

الدوري المصري - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
المقاولون العرب - بيراميدز17:00 السعودية، 16:00 مصرOnTime Sports 2محمد الشاذلي
الزمالك - الأهلي20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 1مؤمن حسن
أيمن الكاشف

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