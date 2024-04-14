جدول مباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، حيث نتابع لقاء تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، وأوساسونا ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، ولقاءات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وفي دوري يلو السعودي نتابع مباريات الجولة 28، حيث العربي في مواجهة العين، وهجر ضد البكيرية، كما نتابع ديربي القاهرة ولقاء القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الألماني والإسباني.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 "15-04-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - إيفرتون 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أوساسونا - فالنسيا 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 3 أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فيورنتينا - جنوى 19:30 السعودية، 18:30 مصر AD Sports Premium 1

STARZPLAY بدر الدين روابح أتالانتا - هيلاس فيرونا 21:45 السعودية، 20:45 مصر AD Sports Premium 1

STARZPLAY غازي العمري

دوري يلو السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق هجر - البكيرية 18:40 السعودية، 17:40 مصر السعودية الرياضية 2 حبيب عساكر العربي - العين 19:05 السعودية، 18:05 مصر السعودية الرياضية 1 عبد المجيد الحربي الصفا - الترجي 20:45 السعودية، 19:45 مصر السعودية الرياضية 2 يوسف السلطان

الدوري المصري - الجولة 10