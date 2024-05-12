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Takefusa Kubo Real Sociedad Robert Lewandowski Barcelona(C)Getty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأسباني الدرجة الأولىالقنوات الناقلةبرشلونة v ريال سوسيدادبرشلونةريال سوسيدادأستون فيلا v ليفربولأستون فيلاليفربول

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي على الرغم من قلة اللقاءات ولكنها ستكون ممتعة وهامة ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 حيث نتابع لقاء برشلونة وريال سوسييداد في الجولة 35 من الدوري الإسباني، في محاولة الفريق الكتالوني اللحاق بجيرونا في المركز الثاني.

كما نتابع مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي، والتي يحل فيها ليفربول ضيفاً على أستون فيلا بملعب فيلا بارك، ضمن الأسبوع السابع والثلاثين، بالإضافة إلى مواجهات الجولة 32 من دوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect.

المباريات التالية

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جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 "13-05-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أستون فيلا - ليفربول22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برشلونة - ريال سوسييداد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3علي محمد علي

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القادسية - النجمة18:55 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الفيصلي - هجر19:15 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الخلود - جدة20:50 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

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