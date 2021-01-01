جدول مباريات اليوم الإثنين 11 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 11 يناير 2021 في الدوري الإيطالي والدوري الإسباني والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تنطلق اليوم العديد من المباريات القوية والممتعة والتي ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان.

البداية ستكون مع الدوري الإيطالي ، حيث يحل سامبدوريا ضيفًا على سبيزيا الذي يصارع للابتعاد عن منطقة الخطر.

وفي الدوري الإسباني ، يستضيف اليوم إلتشي نادي خيتافي في لقاء مصيري لكلا الفريقين، كما يواجه صاحب المركز الأخير ويسكا نادي ريال بيتيس وذلك في ختام الجولة الـ18 من الليجا الإسبانية.

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بينما في الجانب العربي وفي بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال (دوري أبطال العرب)، وفي إياب نصف النهائي يحل الإسماعيلي المصري ضيفًا على الرجاء، ويسعى الفريق المغربي لمصالحة الجماهير بعد الخسارة بضربات الجزاء من الفريق السنغالي في دوري أبطال أفريقيا .

كذلك في الدوري المصري يستضيف بيراميدز نادي وادي دجلة الذي بدأ بداية غير موفقة ويريد العودة مجددًا للمنافسة على المراكز الأولى، نفس حال الفرعون الأزرق الذي يسعى لمصالحة الجماهير بعد تعادله الغير مرضي أمام البنك الأهلي في الجولة الماضية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11 يناير "11-1-2021":

الدوري الإيطالي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة سبيزيا - سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 ويسكا - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD

دوري أبطال العرب - إياب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الرجاء - الإسماعيلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية AD SPORTS 1 HD

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