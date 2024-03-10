جدول مباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 حيث نتابع لقاء هام في دوري أبطال آسيا، والتي يحل فيها العين الإماراتي ضيفاً على النصر السعودي في إياب ربع النهائي.

كما نتابع مباراة تشيلسي نيوكاسل يونايتد في ختام الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، ومباراة وحيدة في لا ليجا، بالإضافة إلى الجولة 25 من دوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 "04-03-2024"

دوري أبطال آسيا - إياب دور الـ8

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق النصر - العين 23:00 الإمارات، 22:00 السعودية beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD

أبو ظبي الرياضية آسيا 1 عصام الشوالي

مشاري القرني

محمد الشامسي

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - نيوكاسل 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ألميريا - إشبيلية 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لاتسيو - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية StarzPlay محمد أبو كبده

دوري يلو السعودي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة النجمة - هجر 21:45 السعودية، 20:45 مصر السعودية الرياضية الجندل - العربي 22:00 السعودية، 21:00 مصر السعودية الرياضية جدة - أحد 22:00 السعودية، 21:00 مصر السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 16