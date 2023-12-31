جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Mohamed Salah Trent Alexander-Arnold Liverpool 2023-24Getty
الدوري الإنجليزي الممتازLiverpool v Newcastle UnitedLiverpoolNewcastle Unitedالدوري المصري الممتازAl Masry SC v Ismaily SCAl Masry SCIsmaily SCEl Dakhleya v Al Ittihad AlexandriaEl DakhleyaAl Ittihad Alexandria

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وحماسية في بداية السنة الجديدة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 1 يناير 2024 حيث نتابع لقاء ليفربول ونيوكاسل في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، كما سنتابع الجولة 16 من دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مباراة الخلود والصفا، ومواجهة الفيصلي ضد النجمة.

بالإضافة إلى متابعتنا للجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي المصري وجها بوجه أمام الإسماعيلي، كما يحل الاتحاد السكندري ضيفاً على الداخلية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 1 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يناير 2024 "01-01-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليفربول - نيوكاسل22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي

دوري يلو السعودي - الجولة 16

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الخلود - الصفا14:25 مصر، 15:25 السعوديةعبد المجيد الحربيالسعودية الرياضية 1
العين - جدة14:45 مصر، 15:45 السعوديةموسى مشقيالسعودية الرياضية 3
الفيصلي - النجمة16:55 مصر، 17:55 السعوديةعائد العصيميالسعودية الرياضية 1

الدوري المصري - الجولة 11

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الداحلية - الاتحاد السكندري16:00 مصر، 17:00 السعوديةأيمن الكاشفOnTime Sports 2
المصري - الإسماعيلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةمحمد الكوالينيOnTime Sports 1

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