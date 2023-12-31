جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وحماسية في بداية السنة الجديدة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 1 يناير 2024 حيث نتابع لقاء ليفربول ونيوكاسل في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، كما سنتابع الجولة 16 من دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مباراة الخلود والصفا، ومواجهة الفيصلي ضد النجمة.

بالإضافة إلى متابعتنا للجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي المصري وجها بوجه أمام الإسماعيلي، كما يحل الاتحاد السكندري ضيفاً على الداخلية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 1 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يناير 2024 "01-01-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليفربول - نيوكاسل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي

دوري يلو السعودي - الجولة 16

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الخلود - الصفا 14:25 مصر، 15:25 السعودية عبد المجيد الحربي السعودية الرياضية 1 العين - جدة 14:45 مصر، 15:45 السعودية موسى مشقي السعودية الرياضية 3 الفيصلي - النجمة 16:55 مصر، 17:55 السعودية عائد العصيمي السعودية الرياضية 1

الدوري المصري - الجولة 11