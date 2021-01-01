جدول مباريات اليوم الإثنين 1 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تتجدد منافسات كرة القدم بشكل يومي، وينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان مباريات فرقهم المفضلة، ويشهد اليوم الأثنين ١ مارس ٢٠٢١ مجموعة من المباريات المثيرة في الدوريات العالمية المختلفة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز تُختم اليوم منافسات الجولة ٢٨ من البطولة بلقاء يجمع نادي إيفرتون أمام نادي ساوثهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الأسباني أيضاً يشهد اليوم ختام الجولة ٢٥ بلقاء شيق بين فريقي ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي نادي ضمك مع نادي الشباب الساعة ٣:٠٥ عصراً بتوقيت القاهرة، في المباراة الأخيرة من مباريات الجولة ٢١ في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي الدوري المصري الممتاز يستضيف نادي الاتحاد السكندري نادي إنبي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من المسابقة، وأيضاً يلتقي نادي وادي دجلة مع نادي الزمالك الساعة ٧:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة، في ختام الجولة ١٤ من البطولة.