جدول مباريات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، حيث نتابع اليوم الجولة الإفتتاحية في البطولة التي ينتظرها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، وهي كأس العرب 2025، والتي تبدأ بلقاء مهم يجمع المنتخب التونسي في مواجهة سوريا، قبل أن يلتقي منتخبي قطر وفلسطين.

وفي الدوري الإسباني نتابع لقاء وحيد بين رايو فاييكانو وفالنسيا، في ختام الجولة 14، كما نتابع لقاء وحيد أيضاً في الدوري الإيطالي، بالاضافة إلى مباريات دور الـ 32 من كأس مصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي وأيضاً كأس العرب عبر منصة "شاشا".

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 "01-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تونس - سوريا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Xtra 1 أحمد البلوشي الكأس 1 خالد الغول سعود الحريري الكويت الرياضية إبراهيم الهشال أبو ظبي الرياضية لم يتحدد بعد دبي الرياضية 1 رؤوف خليف منصة شاشا علي دراج قطر - فلسطين 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات beIN SPORTS HD علي سعيد الكعبي الكأس 1 خليل البلوشي سمير اليعقوبي الكويت الرياضية راشد الدوسري أبو ظبي الرياضية 1 عيسى الحربين دبي الرياضية 1 أحمد الشحي منصة شاشا فهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - فالنسيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD عبد الله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بولونيا - كريمونيسي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات STARZPLAY غازي العمري STC TV

كأس مصر - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق حرس الحدود - الإسماعيلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 محمد الكواليني طلائع الجيش - السكة الحديد 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Sport 2 طارق حسن

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 18