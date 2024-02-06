جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

SHAHID

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 حيث عودة دوري روشن السعودي لنستكمل الجولة التاسعة عشرة بلقاء يجمع بين الاتحاد والطائي، كما نتابع مباراة مهمة في نصف نهائي كأس آسيا 2023 بين قطر وإيران.

وفي كأس أمم إفريقيا 2023 نتابع مباريات نصف النهائي، والتي يلتقي فيها كوت ديفوار بالكونغو الديمقراطية، بينما يتواجه كلً من نيجيريا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مواجهات أخرى في أكثر من بطولة مثل ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ومباريات دور الـ16 من كأس فرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 "07-02-2024"

دوري روشن - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الطائي - الاتحاد 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد

SSC SPORT 5 HD رؤوف خليف

كأس آسيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إيران - قطر 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

Alkass EXTRA HD 1

SSC SPORT 1 HD

AD Sports Asia 1 HD عصام الشوالي

خليل البلوشي

فهد العتيبي

حازم عبد السلام

كأس أمم إفريقيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نيجيريا - جنوب أفريقيا 19:00 مصر، 18:00 المغرب beIN AFCON 1 محمد بركات كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية 22:00 مصر، 21:00 المغرب beIN AFCON 1 علي محمد علي

كأس ملك إسبانيا - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 22:30 مصر، 23:30 السعودية SSC SPORT 1 HD عيسى الحربين

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق أستون فيلا - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة الخلود - البكيرية 14:55 مصر، 15:55 السعودية السعودية الرياضية أحد - النجمة 15:10 مصر، 16:10 السعودية السعودية الرياضية

كأس فرنسا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليون - ليل 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 نوفل باشي باريس سانت جيرمان - بريست 22:10 مصر، 23:10 السعودية beIN SPORTS HD 1 عامر الخوذيري

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ساربروكن - بوروسيا مونشنجلادباخ 21:45 مصر، 22:45 السعودية Dubai Sports 2 HD أحمد الشحي

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



SHAHID