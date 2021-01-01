جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 في دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، العديد من المواجهات القوية في البطولات المختلفة حول العالم.

وتستمر منافسات مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وسيلعب تشيلسي أمام بورتو، وفي قمة مباريات اليوم يواجه باريس سان جيرمان، نظيره بايرن ميونخ.

أما في الدوري الإيطالي، سيلعب نابولي أمام يوفنتوس، وإنتر مع ساسوولو، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوعين الثالث والثامن والعشرون على الترتيب.

وفي ختام مباريات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإسباني، سيلعب ريال سوسييداد مع أتلتيك بيلباو.

وفي البطولات العربية، تقام ثلاث مباريات للأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري، إذ يلعب الجونة مع طلائع الجيش، ووادي دحلة مع البنك الأهلي، والإسماعيلي مع المصري.

"نعمة إصابة كوتينيو" .. أين "نتفلكس" من الجزء الثاني والأخير؟

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 7 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 أبريل "6-4-2021":

دوري أبطال أوروبا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بورتو - تشيلسي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - مؤجلات المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - نابولي 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 3 إنتر - ساسوولو 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 4

الدوري الإسباني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - أتلتيك بيلباو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1

الدوري المصري - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - طلائع الجيش 15:00 مصر، 16:00 السعودية أون تايم سبورتس وادي دجلة - البنك الأهلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس الإسماعيلي - المصري 21:00 مصر، 22:00 السعودية أون تايم سبورتس

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم