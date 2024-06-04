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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 حيث نتابع الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أهمها مباراة تونس وغينيا الاستوائية، ولقاء توجو وجنوب السودان.

كما نتابع مباريات ودية دولية والتي يتواجه فيها منتخب إسبانيا وأندورا، ولقاء فرنسا ولكسمبورج، بالاضافة إلى مباراة بلجيكا ومونتينجيرو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى المباريات الودية الهامة لمنتخبات أوروبا.

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 "05-06-2024"

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ناميبيا - ليبيريا19:00 مصر والسعوديةSSC SPORTS-
سيراليون - جيبوتي19:00 مصر والسعوديةSSC SPORTS-
إفريقيا الوسطى - تشاد19:00 مصر والسعوديةSSC SPORTS-
توجو - جنوب السودان19:00 مصر والسعوديةSSC SPORTS-
تونس - غينيا الاستوائية22:00 مصر والسعوديةSSC SPORTSروؤف خليف

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بلجيكا - الجبل الأسود21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3علي محمد علي
فرنسا - لوكسمبرج22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي
إسبانيا - أندورا22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2حسن العيدروس

طالع الجدول بالكامل من هنا

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