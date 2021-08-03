جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 في الدوري المصري الممتاز وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

نعيش في هذه الفترة توقفات الدوريات وانتهاء غالبية البطولات الدولية في الصيف، وهو ما يعني وجود عدد قليل من المباريات.

يستكمل الدوري المصري مبارياته المؤجلة حيث يلتقي بيراميدز والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الدفاع الجوي، وسيكون الأهلي المصري الذي ينافس على صدارة الدوري حيث يحتل غريمة التقليدي نادي الزمالك حتى الأن المركز الأول بفارق 3 نقاط عن المارد الأحمر في ضيافة وادي دجلة على ستاد السلام وتقام المباراة الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشهد اليوم العديد من المباريات الودية ضمن استعدادات الأندية الأوروبية للموسم الكروي الجديد ومن بينهم، مباراة برشلونة والفريق النمساوي ريد بول سالزبورج الساعة السابعة مساءً، ويستضيف فالنسيا ميلان الإيطالي الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة.

وتستمر التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بلقاء سبارتاك موسكو وبنفيكا الساعة 19:٠٠، ودينامو زغرب الكرواتي ضد ليجيا وارسو البولندي 20:00، وفيرينتسفاروش المجري أمام سلافيا براج 20:00.

جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 أغسطس "4-8-2021":

الدوري المصري الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - الإسماعيلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT وادي دجلة - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT

مباريات الأندية الودية المباراة الموعد القناة الناقلة سالزبورج - برشلونة 19:00 مصر، 20:00 السعودية Barca TV فالنسيا - ميلان 20:30 مصر، 21:30 السعودية AD Sport 1

دوري أبطال أوروبا - تصفيات التأهل 3 المباراة الموعد سبارتاك موسكو - بنفيكا 19:00 مصر، 20:00 السعودية دينامو زغرب - ليجيا وارسو 20:00 مصر، 21:00 السعودية فيرينتسفاروش - سلافيا براج 20:00 مصر، 21:00 السعودية

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم