جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Moises Caicedo Jurgen Klopp Chelsea Liverpool 2023-24 GFXGetty
كأس آسياالدوري الإنجليزي الممتازIran v SyriaIranSyriaالدوري الإسباني – الليجاBahrain v JapanBahrainJapanLiverpool v ChelseaLiverpoolChelseaManchester City v BurnleyManchester CityBurnleyTottenham Hotspur v BrentfordTottenham HotspurBrentfordBarcelona v OsasunaBarcelonaOsasunaAtletico Madrid v Rayo VallecanoAtletico MadridRayo Vallecano

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 حيث نتابع اليوم الختامي لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، والتي يلتقي فيها البحرين واليابان، بينما يتواجه المنتخب الإيراني بمنتخب سوريا.

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وفي الدوري الإنجليزي نتابع الكثير من المباريات المهمة ضمن الجولة 22، حيث يخوض ليفربول مواجهة من العيار الثقيل أمام تشيلسي، في قمة مباريات الجولة، في حين يلتقي مانشستر سيتي ببيرنلي، وتوتنهام في مواجهة برينتفورد.

ولن ينتهي اليوم عند ذلك، فهناك بعض المباريات المؤجلة ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني، والتي من ضمنها مباراة برشلونة وأوساسونا، ولقاء أتلتيكو مدريد ورايو فاييكانو، بالاضافة إلى بعض المواجهات في كأس الرابطة المصرية ودوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 "31-01-2024"

كأس آسيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
البحرين - اليابان14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		أحمد البلوشي
عبد الله الغامدي
إيران - سوريا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		حسن العيدروس
عبد الله الحربي

الدوري الإنجليزي - الأسبوع الـ22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مانشستر سيتي - بيرنلي21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN SPORTS HD 2جواد بدة
توتنهام - برينتفورد21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN SPORTS HD 4محمد بركات
ليفربول - تشيلسي22:15 مصر، 23:15 السعوديةbeIN SPORTS HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
برشلونة - أوساسونا20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN SPORTS HD 3علي محمد علي
أتلتيكو مدريد - رايو فاييكانو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS HD 5أحمد عبده

دوري يلو السعودي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الباطن - الصفا14:35 مصر، 15:35 السعوديةالسعودية الرياضية 3عبد العزيز الزيد
النجمة - الخلود14:45 مصر، 15:45 السعوديةالسعودية الرياضية 2عبد المجيد الحربي

كأس الرابطة المصرية - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الجيش - الجونة16:30 مصر، 17:30 السعوديةOnTime Sports 1محمد الغياتي
الاتحاد السكندري - إنبي19:30 مصر، 20:30 السعوديةOnTime Sports 1محمد عفيفي

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