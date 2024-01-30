جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 حيث نتابع اليوم الختامي لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، والتي يلتقي فيها البحرين واليابان، بينما يتواجه المنتخب الإيراني بمنتخب سوريا.

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وفي الدوري الإنجليزي نتابع الكثير من المباريات المهمة ضمن الجولة 22، حيث يخوض ليفربول مواجهة من العيار الثقيل أمام تشيلسي، في قمة مباريات الجولة، في حين يلتقي مانشستر سيتي ببيرنلي، وتوتنهام في مواجهة برينتفورد.

ولن ينتهي اليوم عند ذلك، فهناك بعض المباريات المؤجلة ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني، والتي من ضمنها مباراة برشلونة وأوساسونا، ولقاء أتلتيكو مدريد ورايو فاييكانو، بالاضافة إلى بعض المواجهات في كأس الرابطة المصرية ودوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 "31-01-2024"

كأس آسيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق البحرين - اليابان 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD أحمد البلوشي

عبد الله الغامدي إيران - سوريا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD حسن العيدروس

عبد الله الحربي

الدوري الإنجليزي - الأسبوع الـ22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مانشستر سيتي - بيرنلي 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 جواد بدة توتنهام - برينتفورد 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 محمد بركات ليفربول - تشيلسي 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق برشلونة - أوساسونا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 علي محمد علي أتلتيكو مدريد - رايو فاييكانو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 أحمد عبده

دوري يلو السعودي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الباطن - الصفا 14:35 مصر، 15:35 السعودية السعودية الرياضية 3 عبد العزيز الزيد النجمة - الخلود 14:45 مصر، 15:45 السعودية السعودية الرياضية 2 عبد المجيد الحربي

كأس الرابطة المصرية - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الجيش - الجونة 16:30 مصر، 17:30 السعودية OnTime Sports 1 محمد الغياتي الاتحاد السكندري - إنبي 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports 1 محمد عفيفي

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