جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء، استمرار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري دوري أبطال أوروبا، كما يشهد يوم 3 نوفمبر 2021، العديد من المباريات القوية على المستوى العربي، تحديدًا في الدوريين السعودي والقطري.

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا، ستكون مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد على ملعب أنفيلد أحد أكثر المباريات ترقبًا، إلى جانب مباراة لايبزيج ضد باريس سان جيرمان، وريال مدريد ضد شاختار

أما على المستوى العربي، وفي الدوري السعودي، تنطلق مباريات الجولة 11 من منافسات موسم 2021-22 من المسابقة، وتجمع الأولى بين الرائد والطائي، والثاني يحل فيها الباطن ضيفًا على الأهلي.

كما تنطلق الأربعاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري القطري، والتي تشهد مباراة في غاية القوة، تجمع بين السد والدحيل، إلى جانب مباراة تجمع بين الريان والغرافة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 نوفمبر "3-11-2021":

الدوري السعودي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الطائي 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC الأهلي - الباطن 19:45 السعودية، 18:45 مصر SSC

الدوري القطري - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الشمال 17:15 قطر، 16:15 مصر beIN Sports HD الريان - الغرافة 17:15 قطر، 16:15 مصر Al KAAS الدحيل - السد 19:55 قطر، 18:55 مصر beIN Sports HD

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات، الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - بورتو 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ريال مدريد - شاختار 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر سيتي - كلوب بروج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium لايبزيج - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium سبورتينج لشبونة - بشكتاش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 English بوروسيا دورتموند - أياكس أمستردام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 ليفربول - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium شيريف تيراسبول - إنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

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