جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 في دوري أبطال أوروبا 2020-2021 وأهم البطولات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مجموعة جديدة من مباريات ومنافسات كرة القدم يشهدها اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 في البطولات العربية والعالمية المختلفة.

في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا يلتقي اليوم نادي تشيلسي الإنجليزي مع نادي كراسنودار الروسي الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يستضيف نادي إسطنبول باشاك شهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتشهد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة عدد ن المباريات، أهمها لقاء القمة بين نادي برشلونة ونادي يوفنتوس، كما سيستضيف إشبيلية رين وفيرينتسفاروش دينامو كييف، وكلوب بروج لاتسيو وبوروسيا دورتموند زينيت سانت بطرسبرج، ويلتقي نادي مانشستر يونايتد مع نادي لايبزيج.

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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 الجولة الثانية والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر "28-10-2020":

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة كراسنودار - تشيلسي 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 إسطنبول باشاك شهير - باريس سان جيرمان 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 فيرينتسفاروش - دينامو كييف 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 يوفنتوس - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 كلوب بروج - لاتسيو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 بوروسيا دورتموند - زينيت سان بطرسبرج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 مانشستر يونايتد - لايبزيج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

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