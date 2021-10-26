جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 في الدوري الدوري المصري والإسباني والإيطالي وكأس الرابطة الإنجليزية، والقنوات الناقلة.

يشهد اليوم الأربعاء، وبعيدًا عن منافسات دوري أبطال أوروبا، العديد من المباريات التي تعد بالإثارة والمتعة، ويوم 27 أكتوبر 2021، يعج بالعديد من المباريات القوية على الصعيدين الأوروبي والعربي.

ويعود الأهلي البطل التاريخي للدوري المصري، إلى المنافسات المحلية، وذلك حين يحل ضيفًا على الإسماعيلي في الجولة الأولى من منافسات موسم 2021-2022 من الدوري المصري، كما يستضيف بيراميدز فريق مصر المقاصة.

أما على الصعيد الأوروبي، وفي الدوري الإسباني، تقام أربع مباريات لحساب الجولة 11 من موسم 2021-22، أبرزها مواجهة ريال مدريد أمام أوساسونا، وبرشلونة ضد رايو فاييكانو.

وعلى صعيد الدوري الإيطالي، فتقام ست مباريات لحساب الجولة العاشرة، أهمها مواجهة يوفنتوس وساسوولو، وإمبولي ضد إنتر.

وفي دور الستة عشر من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، يحل مانشستر سيتي ضيفًا على وست هام، ويستضيف ليستر سيتي فريق برايتون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 أكتوبر "23-10-2021":

الدوري المصري - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - مصر المقاصة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports الإسماعيلي - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - إشبيلية 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 رايو فاييكانو - برشلونة 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ريال بيتيس - فالنسيا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - أوساسونا 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - ساسوولو 18:30 مصر، 19:30 السعودية يوتيوب سامبدوريا - أتالانتا 18:30 مصر، 19:30 السعودية -- أودينيزي - هيلاس فيرونا 18:30 مصر، 19:30 السعودية -- كالياري - روما 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب إمبولي - إنتر 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب لاتسيو - فيورنتينا 20:45 مصر، 21:45 السعودية --

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة (مباراة مؤجلة) المباراة الموعد القناة الناقلة نيس - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 4 HD

كأس الرابطة الإنجليزية - دور الـ16 المباراة الموعد القناة الناقلة ستوك سيتي - برينتفورد 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD ENGLISH وست هام - مانشستر سيتي 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليستر سيتي - برايتون 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports XTRA 2 بيرنلي - توتنهام 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports XTRA 1 بريستون نورث - ليفربول 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

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