جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 حيث نتابع لقاءات الجولة 29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي، والتي يواجه فيها ليفربول فريق إيفرتون، بينما يتواجه مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد.

كما نتابع إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ومواجهة يوكوهاما إف مارينوس ضد أولسان هيونداي، وفي الدوري الفرنسي نتابع باريس سان جيرمان ولوريان، وأيضاً مارسيليا ضد نيس، بالإضافة من الدولة 19 من الدوري المصري، والجولة 29 من دوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، الفرنسي وكوبا ليبرتادوريس.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا وكأس أبطال الكونكاكاف.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 "24-04-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق وولفرهامبتون - بورنموث 21:45 السعودية، 20:45 مصر beIN Sports HD 5 جواد بدة إيفرتون - ليفربول 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي كريستال بالاس - نيوكاسل يونايتد 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 3 محمد بركات مانشستر يونايتد - شيفيلد يونايتد 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 2 علي محمد علي

دوري أبطال آسيا - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوكوهاما إف مارينوس - أولسان هيونداي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD أحمد عبده

محمد حسين

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لوريان - باريس سان جيرمان 20:00 السعودية، 19:00 مصر beIN Sports HD 4 خليل البلوشي موناكو - ليل 20:00 السعودية، 19:00 مصر beIN Sports Xtra 1 محمد المبروكي مارسيليا - نيس 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 6 نوفل باشي

دوري يلو السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة الجبلين - النجمة 19:15 السعودية، 18:15 مصر السعودية الرياضية البكيرية - القادسية 19:15 السعودية، 18:15 مصر السعودية الرياضية جدة - القيصومة 20:45 السعودية، 19:45 مصر السعودية الرياضية

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أتالانتا - فيورنتينا 22:00 السعودية، 21:00 مصر StarzPlay غازي العمري

الدوري المصري - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق طلائع الجيش - إنبي 17:00 السعودية، 16:00 مصر OnTime Sports 2 محمد محمود عفيفي بيراميدز - البنك الأهلي 20:00 السعودية، 19:00 مصر OnTime Sports 2 محمد الكواليني

كوبا ليبرتادوريس - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إستوديانتيس دي لا بلاتا - جريميو 01:00 السعودية، 00:00 مصر beIN Sports HD 2 مضر اليوسف ليفربول - سان لورينزو 03:00 السعودية، 02:00 مصر beIN Sports HD 4 محمد بركات

كأس أبطال الكونكاكاف - نصف النهائي