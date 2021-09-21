جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والفرنسي، وما هي القنوات الناقلة لهذه؟

تستمر المتعة والإثارة لعشاق كرة القدم، بيوم جديد سيكون مليئًا بالمباريات المثيرة في الدوريات والبطولات المختلفة..

وتستمر يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، مباريات الجولة السادسة في الدوري الإسباني، وفيها يلعب ريال مدريد أمام ريال مايوركا، وإشبيلية مع فالنسيا .

وفي الأسبوع الخامس في الدوري الإيطالي، يحل يوفنتوس ضيفًا على سبيزيا وكالياري يلعب أمام إمبولي، ويستضيف ميلان نظيره فينيسيا.

وفي الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ميتز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 سبتمبر "22-9-2021":

الدوري الإسباني - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - فالنسيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - ريال مايوركا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - إلتشي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة سبيزيا - يوفنتوس 18:30 مصر، 19:30 السعودية Lega Serie A YouTube كالياري - إمبولي 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا ميلان - فينيسيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الفرنسي - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة ميتز - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2

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