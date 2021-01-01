جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والدوري السعودي والقطري والمصري، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 مجموعة كبيرة من منافسات كرة القدم في الدوريات العربية والعالمية المختلفة.

البداية ستكون مع المباراة الأبرز اليوم وهي في كأس السوبر الإيطالي، والتي تجمع بين يوفنتوس ونابولي على ستاد مابي، وتذاع على قناة الرياضية السعودية المفتوحة في حدث استثنائي للمتابعين في الوطن العربي.

في الدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي مانشستر سيتي وأستون فيلا في لقاء قد يحتل فيه السيتنز الصدارة مؤقتًا حتى لقاء الشياطين الحمر ضد فولهام.

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وفي الدوري الإسباني تُستئنف اليوم الجولة 19، ويستضيف ريال بيتيس فريق سيلتا فيجو، كما يحل جرناطة ضيفًا على فياريال في ملعب لاسيراميكا

وفي الدوري الألماني يشهد اليوم لقاء شالكه صاحب المركز الأخير ضد كولن المهدد أيضًا بالهبوط، كما توجد مواجهة قوية تجمع بين وصيف الجدول حاليًا نادي لايبزيج ضد أونيون برلين صاحب المرتبة الخامسة في الترتيب.

وفي دوري المحترفين السعودي تُستكمل الجولة الـ14، وتنطلق اليوم مباراة قوية تجمع بين الهلال والتعاون على ستاد الملك فهد الدولي، كما يستضيف النصر نادي الوحدة في مياراة قد تعيد العالمي للمنافسة.

بينما في الدوري القطري ، يستضيف السد صاحب الصدارة نادي الخور الذي يعاني في أواخر جدول الترتيب، كما يحل الأهلي ضيفًا على السيلية في ملعب حمد بن خليفة.

أما في الدوري المصري الممتاز يوجد لقاء وحيد بين وادي دجلة والمصري على ستاد برج العرب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 20 يناير والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 يناير "20-1-2021":

كأس السوبر الإيطالي المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - نابولي 22:00 مصر، 23:00 السعودية KSA Sports 1 HD

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - أستون فيلا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 فولهام - مانشستر يونايتد 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - ويسكا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 فياريال - جرناطة 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - مؤجل الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة أودينيزي - أتلانتا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري السعودي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الباطن 14:55 مصر، 15:55 السعودية KSA Sports 1 HD الهلال - التعاون 17:10 مصر، 18:10 السعودية KSA Sports 2 HD النصر - الوحدة 19:10 مصر، 20:10 السعودية KSA Sports 2 HD

الدوري القطري - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة الخريطيات - الغرافة 15:30 مصر، 16:30 قطر beIN Sports HD السد - الخور 18:00 مصر، 19:00 قطر beIN Sports HD السيلية - الأهلي 18:00 مصر، 19:00 قطر beIN Sports HD

الدوري المصري - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - المصري البورسعيدي 14:30 مصر،15:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

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