جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 على الصعيد الدولي وفي الدوريات الأوروبية والعربية التي لم تنته بعد، وما هي القنوات الناقلة؟

تبدأ المنتخبات في جميع أنحاء العالم في لعب مباريات دولية استعدادًا للبطولات القارية وتصفيات كأس العالم 2022، كذلك هناك بعض الدوريات التي لم تنته بعد.

تبدأ اليوم مباريات ملحق الصعود في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، وسيلتقي نادي جيرونا مع نادي ألميريا في ذهاب نصف النهائي.

وفي الدوري السوداني يلتقي نادي الهلال مع أهلي مروي، ويواجه نادي المريخ نادي حي العرب بورتسودان.

سنكون على موعد اليوم مع عدد من المباريات الدولية، أبرزها فرنسا ضد ويلز وإنجلترا ضد النمسا وألمانيا ضد الدنمارك وهولندا ضد اسكتلندا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 يونيو"2-6-2021":

الدوري الإسباني الدرجة الثانية - ملحق الصعود المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - ألميريا 22:00 السعودية، 21:00 مصر Setanta Sports 1 Eurasia HD

الدوري السوداني - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - أهلي مروي 16:00 السودان، 17:00 السعودية سودان سبورت المريخ - حي العرب بورتسودان 19:00 السودان، 20:00 السعودية سودان سبورت

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة البوسنة والهرسك - الجبل الأسود 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium روسيا البيضاء - أذربيجان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium النرويج - لوكسمبورج 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium رومانيا - جورجيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 هولندا - اسكتلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 English إنجلترا - النمسا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ألمانيا - الدنمارك 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium فرنسا - ويلز 21:05 مصر، 22:05 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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