جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية، ودوري أمم أوروبا، وما هي القنوات الناقلة؟

رغم أن التوقف الدولي يعتبره الكثير من عشاق كرة القدم كابوس بأتم معنى الكلمة، حيث تغيب المباريات الرسمية للأنيدة التي تتسم بطابع السخونة، إلا أن التوقف الحالي لم يحرم عشاق المستديرة من شغفهم كما يحدث عادةً، لكثرة المباريات الحاسمة في جميع أنحاء العالم.

تعيش أمريكا الجنوبية هذه الأيام أجواء تصفيات كأس العالم 2022 ، وسيلتقي اليوم في الجولة الرابعة منتخب الأرجنتين مع بيرو ومنتخب البرازيل مع أوروجواي وباراجواي مع بوليفيا.

نتجه شرقًا للقارة الأوروبية، حيث تستكمل الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات البطولة الوليدة دوري أمم أوروبا في نسختها الثانية، وستلعب جميع المباريات في نفس التوقيت لضمان عدم التلاعب، وهو العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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أبرز مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم ستجمع بين إيطاليا والبوسنة لحصد بطاقة العبور، كما سيواجه المنتخب الهولندي نظيره البولندي في مباراة حاسمة بنفس المجموعة، وتلتقي بلجيكا مع الدنمارك وإنجلترا مع آيسلندا.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر "18-11-2020":

دوري أمم أوروبا - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة إنجلترا - آيسلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 بلجيكا - الدنمارك 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 بولندا - هولندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 البوسنة - إيطاليا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 ويلز - فنلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 8 أيرلندا - بلغاريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 6 صربيا - روسيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 10 المجر - تركيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 7 النمسا - النرويج 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 5 أيرلندا الشمالية - رومانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 12 EN