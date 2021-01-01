جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

كوكبة من المباريات الكبرى اليوم وليلة جديدة من ليالي الأبطال.

البداية ستكون من دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف حامل اللقب بايرن ميونخ نادي لاتسيو الذي تلقى هزيمة ثقيلة على أرضه في مباراة الذهاب بنتيجة 4/1، كما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على تشيلسي الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن مع توماس توخيل.

ثم في الدوري الإسباني، يوجد لقاء وحيد مؤجل من الجولة الثانية يجمع بين إشبيلية وإلتشي.

بينما في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، يلتقي بيراميدز بنادي نامونجو، كما يواجه النجم الساحلي نادي ساليتاس، ويخوض الرجاء مباراة ضد نكانا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 17 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 مارس"17-3-2021":

دوري أبطال أوروبا - دور الـ 16 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1 بايرن ميونخ - لاتسيو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 2

الدوري الإسباني - مؤجل من الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - إلتشي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس الكونفيدرالية الإفريقية - المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة نامونجو - بيراميدز 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 ساليتاس - النجم الساحلي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 نكانا - الرجاء 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2

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