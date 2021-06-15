جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 16يونيو 2021 في يورو 2020 وكذلك في الدوري المصري والمغربي، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم اليوم في جميع أنحاء العالم وأبرزها في بطولة يورو 2020.

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2020، حيث يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره السويسري ويواجه منتخب تركيا نظيره الويلزي.

وفي العالم العربي تعود مباريات الدوري المغربي بلقائين لكلًا من الرجاء والوداد، وكذلك في الدوري المصري تقام مباراتين بين المصري وسيراميكا عقب لقاء البنك الأهلي وإنبي.

ترتيب مجموعات يورو 2020، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 يونيو"16-6-2021":

يورو - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة فنلندا - روسيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 تركيا - ويلز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 إيطاليا - سويسرا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

الدوري المغربي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد الرياضي - نهضة الزمامرة 19:15 المغرب، 20:15 مصر Arryadia اتحاد طنجة - الرجاء الرياضي 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia

الدوري المصري الممتاز - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 2 HD سيراميكا - المصري 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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