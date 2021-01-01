جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي وكأس السوبر الإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

نُستأنف اليوم الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث يستضيف مانشستر سيتي نادي برايتون على ستاد الاتحاد، كما يحل فولهام ضيفًا سهلًا بعض الشيء على توتنهام الذي ينافس حاليا في المراكز الأولى.

وفي كأس السوبر الإسباني توجد مواجهة قوية تجمع بين برشلونة و ريال سوسييداد على ملعب محايد وهو نويفو أركانخيل.

بينما في الجانب العربي وفي الدوري التونسي توجد قمة عربية تجمع بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي حامل اللقب والمتصدر حاليًا.

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أيضًا في الدوري القطري وفي ختام الجولة الـ14، يحل العربي ضيفًا على الغرافة، كما توجد مواجهة قوية بين أم صلال والوكرة المتساويان في النقاط برصيد 13 نقطة لكل فريق.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 يناير "13-1-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - برايتون 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2 توتنهام - فولهام 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1

كأس السوبر الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية KSA Sports 1

الدوري التونسي - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة الصفاقسي - الترجي 14:00 تونس، 15:00 مصر -

الدوري القطري الجولة - 14 المباراة الموعد القناة الناقلة أم صلال - الوكرة 15:15 مصر، 16:15 قطر beIN Sports HD الغرافة - العربي 17:45 مصر، 18:45 قطر beIN Sports HD الأهلي - الخور 17:45 مصر، 18:45 قطر beIN Sports HD

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