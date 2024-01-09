جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من اللقاءات المهمة والساخنة التي ينتظرها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة نظراً لما تحمله هذه المواجهات من تنافسية وحماس كبير.

أذن لنبدأ ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 حيث نتابع مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني الأول، والذي جمع ما بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ملحمة من العيار الثقيل، كما سنتابع مباراة ليفربول وفولهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي إيطاليا، ينتظر عُشاق الكالتشيو مباريات ربع نهائي الكأس، والتي يحل فيها روما ضيفاً ثقيلاً على لاتسيو، بينما يستضيف ميلان فريق أتالانتا في السان سيرو، ومن أوروبا ننتقل إلى الشرق الأوسط، وبالتحديد إلى السعودية لنستكمل مباريات الجولة 17 من دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مباراتي الصفا ضد القادسية، والعروبة ضد الفيصلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن ينتهي اليوم عند ذلك فهناك دور الـ16 من كأس الرابطة المصرية، والتي يلتقي فيها بيراميدز الجريح لضياع السوبر المصري، في مواجهة فاركو الذي يُقدم أداء هزيلاً في الدوري المصري، كما سنتابع أيضاً الاختبار الآخير للمنتخب السعودي قبل بدأ فاعليات كأس آسيا، حيث يلتقي بمنتخب هونج كونج في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 "10-01-2024"

كأس السوبر الإسباني - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD علي سعيد الكعبي

رؤوف خليف

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليفربول - فولهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي

دوري يلو السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الصفا - القادسية 14:10 مصر، 15:10 السعودية السعودية الرياضية 1 يوسف السلطان البكيرية - العربي 14:30 مصر، 15:30 السعودية السعودية الرياضية 2 خالد الدغيري العروبة - الفيصلي 14:40 مصر، 15:40 السعودية السعودية الرياضية 3 علي الربيع

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لاتسيو - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1

StarzPlay محمد الشامسي

غازي العمري ميلان - أتالانتا 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD Sports Premium 1

StarzPlay بلال علام

خالد الغول

كأس الرابطة المصرية - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الجونة - البنك الأهلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الغياتي بيراميدز - فاركو 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الشازلي سيراميكا كليوباترا - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 2 محمد الكواليني

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