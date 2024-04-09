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مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروباكأس ليبيرتادوريس 1القنوات الناقلةباريس سان جيرمان v برشلونةباريس سان جيرمانبرشلونةأتلتيكو مدريد v بوروسيا دورتموندأتلتيكو مدريدبوروسيا دورتموندإنجلترا 2سوانسي v ستوكسوانسيستوكفلومينينسي v كولو كولوفلومينينسيكولو كولوجريميو v هواكيباتوجريميوهواكيباتو

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات، ونتابع في هذا اليوم المجيد لقاء هام بين باريس سان جيرمان وبرشلونة وأيضاً مواجهة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما نتابع الجولة الثانية من دور مجموعات كوبا ليبرتدوريس والتي يحل فيها ديبورتيفو هوتشيباتو ضيفاً على جريميو، بينما يستضيف فلومينينسي فريق كولو كولو،

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى المباريات داخل السعودية.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 "10-04-2024"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 2علي محمد علي
باريس سان جيرمان - برشلونة22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 1حفيظ دراجي

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 42

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سوانزي سيتي - ستوك سيتي22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 3جواد بدة

كوبا ليبرتادوريس - دور المجموعات الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إستوديانتيس دي لا بلاتا - ذي سترونجيست01:00 السعودية، 00:00 مصرbeIN SPORTS HD 2أحمد عبده
جريميو - ديبورتيفو هوتيباتو01:00 السعودية، 00:00 مصرbeIN SPORTS HD 3محمد المبروكي
فلومينينسي - كولو كولو03:00 السعودية، 02:00 مصرbeIN SPORTS HD 4محمد بركات

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