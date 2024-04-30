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MP_dortmund vs psg(C)Getty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروباKing Cupالقنوات الناقلةبوروسيا دورتموند v باريس سان جيرمانبوروسيا دورتموندباريس سان جيرمانالنصر v الخليجالنصرالخليجالدوري المصري الممتازالاسماعيلي v الأهليالاسماعيليالأهليإنبي v بيراميدزإنبيبيراميدز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 حيث نتابع مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما نتابع مباراة النصر والخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مباريات في الجولة 20 من الدوري المصري، والتي أهمها لقاء الأهلي والإسماعيلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى كأس خادم الحرمين الشريفين.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 "01-05-2024"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس
beIN Sports HD 2حفيظ دراجي

كأس خادم الحرمين الشريفين - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
النصر - الخليج21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDفهد العتيبي
SSC SPORT 5 HDحاتم بطيشة

دوري يلو السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الصفا - جدة18:50 السعودية ومصرالسعودية الرياضية 2علي آل محسن
الباطن - النجمة19:10 السعودية ومصرالسعودية الرياضية 3محمد النعمي
الجندل - العروبة20:50 السعودية ومصرالسعودية الرياضية 1عائد العصيمي

الدوري المصري - الأسبوع الـ20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الإسماعيلي - الأهلي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني
إنبي - بيراميدز19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي

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