جدول مباريات اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 في الدوري المصري والفرنسي، والمباريات الودية ، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة؟

يمتلئ يوم الأحد 8 أغسطس 2021 بالمباريات المثيرة سواءً كانت رسمية أو ودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

تُلعب بطولة كأس جوان جامبر الودية الشهيرة لبرشلونة، ويلتقي النادي الكتالوني وهو يفتقد ليونيل ميسي مع يوفنتوس بملعب يوهان كرويف.

كما يلعب وديًا ريال مدريد مع نظيره ميلان، فيما يلتقي ليفربول بقيادة محمد صلاح مع أتلتيك بيلباو.

وفي الدوري الفرنسي يستهل ليل حامل اللقب حملة الدفاع عن البطولة بمواجهة أمام ميتز، بينما يلتقي مارسيليا مع مونبلييه.

عربيًا، تقام جولة جديدة من الدوري المصري يلعب خلالها بيراميدز مع طلائع الجيش والمصري مع المقاولون العرب.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 أغسطس "8-8-2021":

كأس جوان جامبر المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - يوفنتوس 21:30 مصر، 22:30 السعودية أبو ظبي الرياضية

الشارقة الرياضية

مباريات ودية المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - أتلتيك بيلباو 17:00 مصر، 18:00 السعودية أبو ظبي الرياضية ريال مدريد - ميلان 18:30 مصر، 19:30 السعودية أبو ظبي الرياضية

الدوري الفرنسي - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة ميتز - ليل 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Premium HD 1 مونبلييه- مارسيليا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Premium HD 1

الدوري المصري المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - الإنتاج الحربي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD 3 الجونة - البنك الأهلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD 1 طلائع الجيش - بيراميدز 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD 2 المصري - المقاولون العرب 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD 3

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