جدول مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Declan Rice Arsenal Trent Alexander-Arnold Liverpool(C)Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 حيث نستكمل الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي، حيث يحل ميلان ضيفاً على إيمبولي ويوفنتوس في مواجهة ساليرنيتانا، كما سنتابع دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، ونهائي مُبكر بين آرسنال وليفربول، بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق هدرسفيلد.

وفي كأس ملك إسبانيا، يخوض برشلونة مواجهته أمام بارباسترو، في حين يلتقي ريال سوسيداد بفريق مالاجا، كما يلتقي باريس سان جيرمان بيو إس ريفيل في دور الـ64 من كأس فرنسا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن ينتهي اليوم عند هذا الحد، حيث سنكون على موعد مع أكثر من مباراة ودية هامة ضمن استعدادات فرق الشمال الإفريقي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي يخوض فيها منتخب مصر مباراته الودية أمام تنزانيا، بينما تم إلغاء مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب جامبيا، كما يخوض منتخب فلسطين مباراته أمام أوزبكستان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 "07-01-2024"

الدوري الإيطالي - الأسبوع 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إيمبولي - ميلان13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App		خالد الغول
أودينيزي - لاتسيو16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium
Starz Play App		غازي العمري
تورينو - نابولي16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium
Starz Play App		محمد أبو كبده
ساليرنيتانا - يوفنتوس19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App		غازي العمري
روما - أتالانتا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App		خالد الغول

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ64

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
وست هام - بريستول16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 2مضر اليوسف
مانشستر سيتي - هدرسفيلد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي
آرسنال - ليفربول18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
راسينج فيرول - إشبيلية17:00 مصر، 18:00 السعوديةSSC SPORTمحمد حسين
دي سالامانكا - فياريال19:00 مصر، 20:00 السعوديةSSC SPORTأحمد النفيسة
قرطاجنة - فالنسيا20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC SPORTحماد العنزي
بارباسترو - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC SPORTمشاري القرني
مالاجا - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC SPORTراشد الدوسري

كأس فرنسا - دور الـ64

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ثيونفيل لوسيتانوس - مارسيليا15:30 مصر، 16:30 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد بركات
ريفيل - باريس سان جيرمان21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 1جواد بدة

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فلسطين - أوزباكستان13:00 مصر، 14:00 السعوديةالكأس الرياضية-
مصر - تنزانيا18:00 مصر، 19:00 السعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن

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