جدول مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
MP_Bukayo Saka_Arsenal vs Harvey Elliott_Liverpool(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجاArsenal v LiverpoolKing CupArsenalLiverpoolReal Madrid v Atletico MadridManchester United v West Ham UnitedAl-Faisaly v Al IttihadManchester UnitedWest Ham UnitedChelsea v Wolverhampton WanderersChelseaWolverhampton WanderersAFC Bournemouth v Nottingham ForestAFC BournemouthNottingham ForestReal MadridAtletico MadridReal Betis v GetafeReal BetisGetafeVillarreal v CadizVillarrealCadizOsasuna v Celta VigoOsasunaCelta VigoAl-FaisalyAl Ittihad

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 حيث نتابع لقاءات ضمن الجولة 23 من الدور الإنجليزي، والتي ينتظرنا بها قمة من العيار الثقيل بين آرسنال وليفربول، بالإضافة إلى مواجهة مانشستر يونايتد ضد وست هام، ولقاء تشيلسي ضد وولفرهامبتون.

وفي الدوري الإسباني نتابع أكثر من لقاء هام، ولكن بالطبع ستكون أهمها مباراة ديربي مدريد ما بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة والعشرين، كما سنتابع الاتحاد في ضيافة الفيصلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى أكثر من مباراة هامة في الدوري الإيطالي والفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 "04-02-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مانشستر يونايتد - وست هام16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي
تشيلسي - وولفرهامبتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN SPORTS 2علي محمد علي
بورنموث - نوتنجهام فورست16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN SPORTS 6نوفل باشي
آرسنال - ليفربول18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN SPORTS 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الأسبوع الـ23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فياريال - قادش15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN SPORTS 3منتصر الأزهري
أوساسونا - سيلتا فيجو17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN SPORTS 3محمد المبروكي
ريال بيتيس - خيتافي19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN SPORTS 3عادل خلو
ريال مدريد - أتلتيكو مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 1عصام الشوالي

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الفيصلي - الاتحاد17:15 مصر، 18:15 السعوديةSSC SPORT 1فارس عوض

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نابولي - هيلاس فيرونا16:00 مصر، 17:00 السعوديةStarzPlayخالد الغول
أتالانتا - لاتسيو19:00 مصر، 20:00 السعوديةStarzPlayمحمد أبو كبده
الإنتر - يوفنتوس21:45 مصر، 22:45 السعوديةStarzPlayخالد الغول

الدوري الفرنسي - الأسبوع 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليل - كليرمون فوت16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN SPORTS 8محمد بركات
ليون - مارسيليا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN SPORTS 4جواد بدة

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