جدول مباريات اليوم الأحد 4 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 4 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر المباريات القوية لعشاق الساحرة المستديرة، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وسيكون يوم الأحد مليئًا بالمباريات المثيرة والهامة في المسابقات الأوروبية والعربية.

في الدوري الإنجليزي، سيلعب ساوثامبتون مع بيرنلي، ونيوكاسل مع توتنهام، ويلاقي مانشستر يونايتد نظيره برايتون، ويلعب أستون فيلا مع فولهام.

أما في الدوري الإسباني، يلعب ألافيس مع سيلتا فيجو، وإلتشي مع ريال بيتيس، ويستضيف قادش نظيره فالنسيا، وفي ختام اليوم يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على إشبيلية.

وفي الدوري الألماني سيلعب شتوتجارت أمام فيردر بريمن، وفي ديربي برلين، سيلعب أونيون برلين مع هيرتا برلين.

وفي المسابقات الأفريقية، تنطلق مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، من بطولة الكونفدرالية وفيها يلعب إنيميبا مع وفاق سطيف، ويستضيف الرجاء نظيره بيراميدز، وقمة تونسية تجمع بين النجم الساحلي والصفاقسي، ويحل شبيبة القبائل ضيفًا على نهضة بركان، ويلاقي الأهلي الليبي نظيره أورلاندو بايرتس.

وفي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، سيلعب التعاون مع الفتح، ويستضيف النصر نظيره الفيصلي

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 4 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 أبريل"4-4-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - بيرنلي 13:00 مصر، 13:00 السعودية bein sport premium 1 نيوكاسل - توتنهام 15:05 مصر، 16:05 السعودية bein sport premium 2 أستون فيلا - فولهام 17:30 مصر، 18:30 السعودية bein sport premium 1 مانشستر يونايتد - برايتون 20:30 مصر، 21:30 السعودية bein sport premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - سيلتا فيجو 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 إلتشي - ريال بيتيس 16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport HD1 قادش - فالنسيا 18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport premium 1, bein sport HD1

الدوري الألماني - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة شتوتجارت - فيردر بريمن 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد أونيون برلين - هيرتا برلين 18:00 مصر، 19:00 السعودية لا يوجد

كأس خادم الحرمين الشريفين المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الفتح 18:00 مصر، 19:00 السعودية السعودية الرياضية 1 النصر- الفيصلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية السعودية الرياضية 2

الكونفدرالية - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة إنييمبا - وفاق سطيف 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 الرجاء البيضاوي - بيراميدز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 النجم الساحلي - الصفافسي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 نهضة بركان - شبيبة القبائل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 أهلي بنغازي - أورلاندو بايرتس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

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