جدول مباريات اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات منتظرة اليوم في الجولات الأخيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى قبل التوقف الدولي في أكتوبر الجاري.

في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه كريستال بالاس ليستر سيتي وبرينتفورد وست هام، وتوتنهام أستون فيلا، كما سنكون على موعد مع قمة من العيار الثقيل بين ليفربول ومانشستر سيتي.

يحل ريال مدريد اليوم ضيفًا على إسبانيول في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، كما سيواجه إلتشي سيلتا فيجو وخيتافي ريال سوسييداد وفياريال ريال بيتيس وغرناطة إشبيلية.

أما عشاق الدوري الإيطالي، فتنتظرهم اليوم قمة الجولة السابعة بين ميلان وأتالانتا، كذلك يستضيف بولونيا لاتسيو وهيلاس فيرونا سبيزيا، وسنكون على موعد مع قمة أخرى بين فيورنتينا ونابولي، كما سيواجه روما إمبولي.

في الدوري الألماني سيواجه بايرن ميونخ منافس شرس هو آينتراخت فرانكفورت، كذلك سيشهد مباراتي ماينتس ضد أونيون برلين وأرمينيا بيليفيلد ضد باير ليفركوزن.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

يستضيف نادي رين اليوم باريس سان جيرمان في مباراته الأولى بعد الفوز على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وتسجيل ميسي أول أهدافه مع الفريق، وفي إطار الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي أيضًا، سيواجه ليون سانت إيتيان وليل مارسيليا وموناكو بوردو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 أكتوبر "3-10-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - ليستر سيتي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium وست هام - برينتفورد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium توتنهام - أستون فيلا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium ليفربول - مانشستر سيتي 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - سيلتا فيجو 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 إسبانيول - ريال مدريد 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 خيتافي - ريال سوسييداد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 4 فياريال - ريال بيتيس 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 غرناطة - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - لاتسيو 12:30 مصر، 13:30 السعودية Lega Serie A YouTube هيلاس فيرونا - سبيزيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية لا يوجد سامبدوريا - أودينيزي 15:00 مصر، 16:00 السعودية لا يوجد فيورنتينا - نابولي 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube روما - إمبولي 18:00 مصر، 19:00 السعودية لا يوجد أتالانتا - ميلان 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة ماينتس - أونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد بايرن ميونخ - آينتراخت فرانكفورت 17:30 مصر، 18:30 السعودية لا يوجد أرمينيا بيليفيلد - باير ليفركوزن 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

الدوري الفرنسي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة رين - باريس سان جيرمان 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2 موناكو - بوردو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 نانت - تروا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 أنجيه - ميتز 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 لوريان - كليرمون فوت 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 ليل - مارسيليا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 سانت إيتيان - ليون 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2

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