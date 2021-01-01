جدول مباريات اليوم الأحد 28 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم في البطولات والدوريات العالمية المختلفة، ويشهد اليوم الأحد ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ عدد من اللقاءات المثيرة.

في بطولة دوري أبطال أفريقيا تستمر منافسات دور المجموعات حيث يلتقي نادي صن داونز الجنوب افريقي مع نادي بلوزداد الجزائري في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يلتقي نادي الوداد المغربي مع نادي كايزر الجنوب افريقي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

في الدوري الإنجليزي يلتقي كريستال بالاس وفولهام، ويستضيف ليسترسيتي فريق آرسنال، كما يستضيف توتنهام بيرنلي، ويحل ليفربول ضيفاً على شيفيلد يونايتد، كما يلتقي تشيلس ومانشستر يونايتد في مواجهه نارية كل ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة وعشرين من البريميرليج.

وفي الدوري الأسباني تستمر منافسات الجولة ٢٥ من عمر البطولة حيث يلتقي نادي سلتا فيغو مع نادي بلد الوليد في تمام الثالثة عصراً، ولقاء يجمع نادي قادش أمام نادي ريال بتيس الساعة ٥:١٥ مساءً، كما يلتقي نادي غرناطة مع نادي إلتشي الساعة ٧:٣٠ مساءً، وأيضاً مواجهة بين فريقي فياريال وأتلتيكو مدريد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطالي تستمر فعاليات الجولة ٢٤ من المسابقة حيث يلتقي نادي سامبدوريا مع نادي أتالانتا الساعة ١:٣٠ ظهراً، وتشهد الساعة الرابعة عصراً مباراة كروتوني أمام كالياري، ومباراة لفريقي الإنتر وجنوى، وأيضاً مباراة بنادي أودينيزي أمام نادي فيورنتينا، كما يلتقي نادي نابولي مع نادي بينفينتو في تمام السابعة مساءً، وأيضاً لقاء يجمع بين فريقي روما وميلان الساعة ٩:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري المصري الممتاز يلتقي نادي أسوان مع نادي البنك الأهلي الساعة ٢:٣٠ ظهراً، وأيضاً يلتقي النادي الأهلي مع نادي طلائع الجيش الساعة ٧:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.