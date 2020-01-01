جدول مباريات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي وأهم البطولات وما هي القنوات الناقلة؟

مجموعة جديدة من منافسات كرة القدم يشهدها اليوم الأحد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.

في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية يلتقي اليوم نادي بيراميدز من مصر مع نادي نهضة بركان من المغرب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز تستمر فعاليات الجولة السادسة حيث يلتقي نادي ساوثهامبتون مع نادي إيفرتون الساعة الرابعة عصراً، ومواجهة بين نادي وولفرهامبتون ونادي نيوكاسل الساعة ٦:٣٠ مساءً، ولقاء يجمع بين آرسنال وليستر سيتي الساعة ٩:١٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

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أما في الدوري الإسباني تستمر مباريات الجولة السابعة حيث يشهد اليوم لقاء بين نادي بلد الوليد ونادي ألافيس في تمام الثالثة عصراً، ويلتقي نادي قاديش مع نادي فياريال في تمام الخامسة مساءً، ولقاء بين نادي خيتافي ونادي غرناطة الساعة ٧:٣٠ مساءً، كما يلتقي نادي ريال سوسيداد مع نادي هويسكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطالي تستمر فعاليات الجولة الخامسة حيث يلتقي نادي كالياري مع نادي كروتوني الساعة ١:٣٠ ظهراً، ويلتقي في تمام الساعة الرابعة عصراً نادي بينفينتو مع نادي نابولي، وأيضاً يلتقي في نفس التوقيت نادي بارما مع نادي سبيزيا، ومواجهة بين فريقي فيورنتينا وأودينيزي الساعة ٧:٣٠ مساءً، ولقاء قوي يجمع بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا الساعة ٩:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي دوري نجوم قطر تستمر لقاءات الجولة الخامسة يلتقي اليوم نادي الأهلي مع نادي السد الساعة ٤:٣٠ عصراً، ويواجه نادي الريان نادي الدحيل الساعة ٦:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة

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الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأحد 25 أكتوبر "25-10-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - ألافيس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 قادش - فياريال 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 خيتافي - غرناطة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد - ويسكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - إيفرتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 وولفرهامبتون - نيوكاسل 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 آرسنال - ليستر سيتي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - كروتوني 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 4 بينفينتو - نابولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 بارما - سبيزيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 فيورنتينا - أودينيزي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 يوفنتوس - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة فولفسبورج - أرمينيا بيليفيلد 16:30 مصر، 17:30 السعودية Sky Sport 2 HD فيردر بريمن - هوفنهايم 19:00 مصر، 20:00 السعودية Sky Sport Bundesliga 1 HD

الدوري الفرنسي - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة لانس - نانت 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 6 بوردو - نيم 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 6 ستاد بريست 29 - ستراسبورج 16:00 مصر، 17:00 السعودية ميتز - سانت إيتيان 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 7 مونبلييه - ستاد ريمس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 6 نيس - ليل 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 ليون - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6

كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020 - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - نهضى بركان 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports HD 7

الدوري القطري - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - السد 16:30 مصر، 17:30 قطر beIN Sports HD الريان - الدحيل 18:45 مصر، 19:45 قطر beIN Sports HD

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