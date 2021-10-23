جدول مباريات اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد الممتاز 24 أكتوبر 2021 ومباريات الكلاسيكو في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، والقنوات الناقلة..

يشهد يوم الأحد 24 أكتوبر 2021 العديد من المباريات الخيالية في الدوريات الأوروبية المختلفة لضمان المتعة طوال اليوم.

البداية ستكون في إسبانيا بمواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وبعد نحو ساعة يواجه مانشستر يونايتد نظيره ليفربول.

في المساء ستقام مباراتين على أعلى مستوى في نفس التوقيت إذ يلعب باريس سان جيرمان أمام مارسيليا ويوفنوس ضد إنتر وكل هذه المباريات سوف يتم عمل بث مباشر لها عبر جول دوت كوم.

وفي السعودية هناك مباراة بين النصر والاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي تحظى بتغطية خاصة من جول دوت كوم أيضًا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد كلاسيكو الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 أكتوبر "24-10-2021":

الدوري السعودي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - الاتفاق 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة برينتفورد - ليستر سيتي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium وست هام - توتنهام 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر يونايتد - ليفربول 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - ليفانتي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - ريال مدريد 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة روما - نابولي 18:00 مصر، 19:00 السعودية يوتيوب إنتر - يوفنتوس 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب

الدوري الفرنسي - الجولة الحادية عشر المباراة الموعد القناة الناقلة مارسيليا - باريس سان جيرمان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium, beIN Sports HD 2

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