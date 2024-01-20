جدول مباريات اليوم الأحد 21 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 21 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 21 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، ونتابع فيها ختام الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي وجهاً لوجه بمنتخب قيرغيزستان بينما يلتقي منتخب عُمان بمنتخب تايلاند.

وفي كأس أمم أفريقيا سنتابع مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى عودة الدوري الإنجليزي والإسباني من جديد، حيث نتابع ليفربول وبورنموث، ريال مدريد ضد ألميريا وبرشلونة في مواجهة ريال بيتيس.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 21 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 21 يناير 2024 "21-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق عُمان - تايلاند 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC عامر الخوذيري

حماد العنزي قيرغيزستان - السعودية 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC عصام الشوالي

عيسى الحربين

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق المغرب - الكونغو الديمقراطية 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN AFCON 1 جواد بدة زامبيا - تنزانيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 نوفل باشي جنوب أفريقيا - ناميبيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 أحمد عبده

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق شيفيلد يونايتد - وست هام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 علي محمد علي بورنموث - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أوساسونا - خيتافي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 محمد السعدي ريال مدريد - ألميريا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 حسن العيدروس ريال بيتيس - برشلونة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 خالد الحدي جيرونا - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليتشي - يوفنتوس 22:45 السعودية، 21:45 مصر StarzPlay خالد الغول

الدوري الألماني - 18

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بايرن ميونخ - فيردر بريمن 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 محمد بركات

كأس فرنسا - دور الـ32