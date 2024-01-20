جدول مباريات اليوم الأحد 21 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Roberto Mancini Saudi 2024GOAL AR / Getty
كأس آسياكأس أمم إفريقياSaudi Arabiaالدوري الإيطالي الدرجة الأولىKyrgyzstan v Saudi Arabiaالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجاOman v ThailandOmanThailandMorocco v DR CongoKyrgyzstanMoroccoDR CongoAFC Bournemouth v LiverpoolAFC BournemouthLiverpoolReal Betis v BarcelonaReal BetisBarcelonaReal Madrid v AlmeriaReal MadridAlmeria

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 21 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 21 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، ونتابع فيها ختام الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي وجهاً لوجه بمنتخب قيرغيزستان بينما يلتقي منتخب عُمان بمنتخب تايلاند.

وفي كأس أمم أفريقيا سنتابع مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى عودة الدوري الإنجليزي والإسباني من جديد، حيث نتابع ليفربول وبورنموث، ريال مدريد ضد ألميريا وبرشلونة في مواجهة ريال بيتيس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 21 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 21 يناير 2024 "21-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
عُمان - تايلاند17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		عامر الخوذيري
حماد العنزي
قيرغيزستان - السعودية20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		عصام الشوالي
عيسى الحربين

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
المغرب - الكونغو الديمقراطية16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN AFCON 1جواد بدة
زامبيا - تنزانيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 1نوفل باشي
جنوب أفريقيا - ناميبيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1أحمد عبده

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
شيفيلد يونايتد - وست هام16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 2علي محمد علي
بورنموث - ليفربول18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 2حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أوساسونا - خيتافي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد السعدي
ريال مدريد - ألميريا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس
ريال بيتيس - برشلونة19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1خالد الحدي
جيرونا - إشبيلية22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليتشي - يوفنتوس22:45 السعودية، 21:45 مصرStarzPlayخالد الغول

الدوري الألماني - 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - فيردر بريمن16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 5محمد بركات

كأس فرنسا - دور الـ32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
رين - مارسيليا22:05 مصر، 23:05 السعوديةbeIN Sports HD 4محمد المبروكي

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