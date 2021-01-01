جدول مباريات اليوم الأحد 2 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 2 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات القوية، في البطولات المختلفة من العالم، مع دخولنا فترة الحسم للدوريات المختلفة.

البداية ستكون من الدوري الإنجليزي، بمباراة نيوكاسل وآرسنال، وسيلعب مانشستر يونايتد أمام ليفربول في قمة اليوم، بينما يستضيف توتنهام نظيره شيفيلد يونايتد.

وفي الدوري الإسباني يلعب بلد الوليد مع ريال بيتيس، وفياريال مع خيتافي، بينما يواجه غرناطة نظيره قادش، ويحل برشلونة ضيفًا على فالنسيا.

وفي الدوري الإيطالي، يلعب لاتسيو امام جنوى، وساسوولو أمام أتالانتا، ويواجه نابولي نظيره كالياري، وبولونيا مع فيورنتينا، وأودينيزي يستضيف يوفنتوس، ويحل روما ضيفًا على سامبدوريا.

ولن يخلو اليوم من المتعة العربية، إذ يلعب الزمالك أمام بيراميدز، وإنبي أمام مصر المقاصة في الدوري المصري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 2 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 مايو"2-5-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل - آرسنال 15:00 مصر، 16:00 السعودية bein sport premium 1 مانشستر يونايتد - ليفربول 17:30 مصر، 18:30 السعودية bein sport premium 1 توتنهام - شيفيلد يونايتد 20:15 مصر، 21:15 السعودية bein sport premium 2

الدوري الإسباني - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - ريال بيتيس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports 1 فياريال - خيتافي 16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport 1 غرناطة - قادش 18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports 1 فالنسيا - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport 1، bein sport premium 1

الدوري الإيطالي الممتاز - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - جنوى 12:30 مصر، 14:30 السعودية bein sport 3 ساسوولو - أتالانتا 15:00 مصر، 16:00 السعودية bein sport 7 نابولي - كالياري 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sport 3 بولونيا - فيورنتينا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sport 4 أودينيزي - يوفنتوس 18:00 مصر، 19:00 السعودية bein sport 3 سامبدوريا - روما 20:45 مصر، 21:45 السعودية bein sport 3

الدوري المصري - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - بيراميدز 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTimeSports 1 إنبي - مصر المقاصة 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTimeSports 2

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