جدول مباريات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 حيث ختام الجولة 20 من دوري روشن السعودي والتي يواجه فيها الهلال الرائد، قبل أن يلتقي الاتحاد والرياض، وفي الدوري الإنجليزي يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على لوتون تاون ضمن الجولة الـ25.

ومن إنجلترا إلى إسبانيا حيث نتابع ريال مدريد في مواجهته أمام رايو فاييكانو ضمن الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني، مروراً بمباريات هامة في الدوري الإيطالي والإسباني وأيضاً المصري، حيث نشاهد ميلان ضد مونزا، بريست ومارسيليا، بالإضافة إلى بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 "18-02-2024"

دوري روشن - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الهلال - الرائد 17:00 السعودية، 16:00 مصر شاهد

SSC SPORT 1 HD فارس عوض الاتحاد - الرياض 20:00 السعودية، 19:00 مصر شاهد

SSC SPORT 1 HD عيسى الحربين

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق شيفيلد يونايتد - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 عامر الخوذيري لوتون تاون - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق رايو فاييكانو - ريال مدريد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 خالد الحدي غرناطة - ألميريا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد فؤاد ريال مايوركا - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 باسم الزير ريال بيتيس - ألافيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - بولونيا 13:30 مصر، 14:30 السعودية StarzPlay فروسينوني - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية StarzPlay مونزا - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية StarzPlay

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فرايبورج - آينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 أحمد عبده بوخوم - بايرن ميونخ 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بريست - مارسيليا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 جواد بدة

الدوري المصري - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إنبي - سموحة 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد عفيفي البنك الأهلي - زد 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 2 مؤمن حسن بيراميدز - الاتحاد السكندري 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد عفيفي

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