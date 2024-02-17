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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازAl Hilal v Al-RaedAl HilalAl-RaedAl Ittihad v Al RiyadhAl IttihadAl Riyadhالدوري الإسباني – الليجاRayo Vallecano v ريال مدريدLuton Town v Manchester UnitedLuton TownManchester UnitedSheffield United v Brighton & Hove AlbionSheffield UnitedBrighton & Hove AlbionRayo Vallecanoريال مدريدMallorca v ريال سوسيدادMallorcaريال سوسيدادReal Betis v Deportivo AlavesReal BetisDeportivo AlavesGranada v AlmeriaGranadaAlmeriaPyramids FC v Al Ittihad AlexandriaPyramids FCAl Ittihad Alexandriaالدوري المصري الممتازNational Bank v ZED FCNational BankZED FCENPPI v Smouha SCENPPISmouha SC

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 حيث ختام الجولة 20 من دوري روشن السعودي والتي يواجه فيها الهلال الرائد، قبل أن يلتقي الاتحاد والرياض، وفي الدوري الإنجليزي يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على لوتون تاون ضمن الجولة الـ25.

ومن إنجلترا إلى إسبانيا حيث نتابع ريال مدريد في مواجهته أمام رايو فاييكانو ضمن الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني، مروراً بمباريات هامة في الدوري الإيطالي والإسباني وأيضاً المصري، حيث نشاهد ميلان ضد مونزا، بريست ومارسيليا، بالإضافة إلى بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 "18-02-2024"

دوري روشن - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الهلال - الرائد17:00 السعودية، 16:00 مصرشاهد
SSC SPORT 1 HD		فارس عوض
الاتحاد - الرياض20:00 السعودية، 19:00 مصرشاهد
SSC SPORT 1 HD		عيسى الحربين

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
شيفيلد يونايتد - برايتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 2عامر الخوذيري
لوتون تاون - مانشستر يونايتد18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
رايو فاييكانو - ريال مدريد15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1خالد الحدي
غرناطة - ألميريا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد فؤاد
ريال مايوركا - ريال سوسييداد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3باسم الزير
ريال بيتيس - ألافيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لاتسيو - بولونيا13:30 مصر، 14:30 السعوديةStarzPlay
فروسينوني - روما19:00 مصر، 20:00 السعوديةStarzPlay
مونزا - ميلان21:45 مصر، 22:45 السعوديةStarzPlay

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فرايبورج - آينتراخت فرانكفورت16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 5أحمد عبده
بوخوم - بايرن ميونخ18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 2حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بريست - مارسيليا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 4جواد بدة

الدوري المصري - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إنبي - سموحة16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد عفيفي
البنك الأهلي - زد16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 2مؤمن حسن
بيراميدز - الاتحاد السكندري19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد عفيفي

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