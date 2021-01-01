جدول مباريات اليوم الأحد 18 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 18 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد يوم الأحد العديد من المباريات القوية والمثيرة، والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، خاصة مع اقترابنا من الأمتار الأخيرة في الموسم.

البداية من الدوري الإنجليزي، وسيلعب آرسنال مع فولهام ويلاقي مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي.

بينما يلعب ليستر سيتي أمام ساوثامبتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدوري الإسباني، يلعب أوساسونا مع إلتشي، ويواجه ريال سوسييداد نظيره إشبيلية ويلعب ألافيس مع ويسكا، ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره إيبار ويحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي وتنتهي مباريات اليوم بلقاء ليفانتي مع فياريال.

وسيكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية في الدوري الإيطالي، وسيفتتح ميلان اليوم مع جنوى، ويواجه لاتسيو نظيره بينيفنتو، ويلعب أتالانتا مع يوفنتوس، ويلعب تورينو أمام روما وفي النهاية مباراة نابولي مع إنتر.

وفي الدوري الألماني سيلعب بوروسيا دورتموند مع فيردر بريمن.

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ولن يخلو اليوم من المتعة العربية والآسيوية، إذ يشهد الدوري المصري، القمة والديربي بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة.

وفي الكرة الآسيوية تتواصل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويلعب الأهلي مع الدحيل وشباب الأهلي دبي أمام الهلال، والشرطة العراقي مع استقلال طهران الإيراني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 18 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 أبريل"18-4-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة21 المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - فولهام 14:30 مصر، 15:30 السعودية bein sport premium 1 مانشستر يونايتد - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية bein sport premium 1

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - ساوثامبتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية bein sport premium 2

الدوري الإسباني - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - إلتشي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 4 ريال سوسييداد - إشبيلية 14:00 مصر، 15:00 السعودية bein sport HD1 أتلتيكو مدريد - إيبار 16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport HD1 ألافيس - ويسكا 16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport HD 4 ريال بيتيس - فالنسيا 18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1 قادش - سيلتا فيجو 18:30 مصر، 190:30 السعودية bein sport HD 4 ليفانتي - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport HD 4 ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport premium 1, bein sport HD1

الدوري الإيطالي الممتاز - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - جنوى 12:30 مصر، 14:30 السعودية bein sport 3 لاتسيو - بينيفنتو 15:00 مصر، 16:00 السعودية bein sport premium 2 أتالانتا - يوفنتوس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sport 3 بولونيا - سبيزيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 7 تورينو - روما 18:00 مصر، 19:00 السعودية bein sport 3 نابولي - إنتر 20:45 مصر، 21:45 السعودية bein sport 3

الدوري الألماني - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد

الدوري المصري - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الزمالك 21:32 مصر، 22:30 السعودية on time sports 1

الكونفدرالية - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الدحيل 20:45 السعودية وقطر، 21:45 الإمارات لا يوجد شباب الأهلي - الهلال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات لا يوجد أجمك - استفلول 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات لا يوجد الشرطة - استفلال طهران 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات "اليوم التالي" لا يوجد

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