جدول مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

Tod

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 حيث نتابع الحدث الأكبر في القارة السمراء، وهي مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا ما بين كوت ديفوار ونيجيريا، كما نستكمل لقاءات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي حيث يلتقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا، كما يحل آرسنال ضيفاً على وست هام يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدوري الإسباني نتابع برشلونة ضد غرناطة، ومواجهة أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من لا ليجا، كما نتابع أيضاً بعض المباريات الهامة في الدوري الإيطالي والفرنسي، والتي أهمها صدام ميلان ونابولي في الجولة 24 من السيري آ.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

لا تفوت متابعة كوكبة من النجوم العالميين في كأس أمم إفريقيا .. اشترك في منصة TOD من هنا

جدول مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 "11-02-2024"

كأس أمم أفريقيا - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نيجيريا - كوت ديفوار 22:00 مصر، 21:00 المغرب beIN AFCON 1 حفيظ دراجي

الدوري الإنجليزي - الأسبوع الـ24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق وست هام - آرسنال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS 1 خالد الحدي أستون فيلا - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS 1 خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الأسبوع الـ24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق خيتافي - سيلتا فيجو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS 3 باسم الزير ريال مايوركا - رايو فاييكانو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS 3 عامر الخوذيري إشبيلية - أتلتيكو مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS 3 علي محمد علي برشلونة - غرناطة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق جنوى - أتالانتا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1

StarzPlay غازي العمري ميلان - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1

StarzPlay بلال علام

ميشيل سعد

الدوري الفرنسي - الأسبوع 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تولوز - نانت 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 عادل خلو مونبلييه - ليون 18:05 مصر، 19:05 السعودية beIN SPORTS 4 جواد بدة نيس - موناكو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS 4 محمد بركات

Tod