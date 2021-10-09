جدول مباريات اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 في أهم البطولات في جميع أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام التوقف الدولي، ولحسن الحظ أنها تمتلئ عن آخرها بالمباريات المثيرة والممتعة، إنه الأحد الموافق 11 أكتوبر 2021.

البداية ستكون من تحديد المركزين الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية، عندما تلتقي إيطاليا مع بلجيكا، ثم تقام المباراة النهائية بين إسبانيا وفرنسا.

وفي تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا اللاتينية، تلتقي البرازيل مع كولومبيا، وفنزويلا مع الإكوادور وبوليفيا مع بيرو.

مواجهة عربية منتظرة في تصفيات المونديال عن قارة إفريقيا، عندما تلتقي تونس مع موريتانيا، كما تلعب نيجيريا مع إفريقيا الوسطى في مباراة ثأرية بامتياز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 "10-10-2021"

دوري الأمم الأوروبية المباراة الموعد القناة الناقلة إيطاليا - بلجيكا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إسبانيا - فرنسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية المباراة الموعد القناة الناقلة بوليفيا - بيرو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 فنزويلا - الإكوادور 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 2 كولومبيا - البرازيل 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 1

تصفيات كأس العالم - إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة جمهورية إفريقيا الوسطى - نيجيريا 14:00 مصر، 13:00 تونس FIFATV Youtube تونس - موريتانيا 20:00 تونس، 19:00 موريتانيا FIFATV Youtube

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