جدول مباريات الهلال في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الهلال في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

بطولة قوية ومرتقبة ينتظرها محبو الكرة السعودية حين تعود مسابقة كأس الملك، التي أقيمت قرعتها في الأول من نوفمبر 2022.

وتم تدشين النسخة الجديدة من كأس الملك بإقامة القرعة في الدرعية يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، ويُنتظر أن تكون مثيرة كسابقاتها.

ولثالث موسم على التوالي، ستشارك أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط في كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لازدحام الموسم الجديد بعدد من الأحداث خاصةً على صعيد المنتخب السعودي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن أن المسابقة التي يشارك فيها 16 فريقًا هي أندية دوري روشن السعودي.

ووضعت القرعة الهلال في مواجهة الاتفاق بدور الـ 16 على أن يواجه الفائز بينهما في دور الـ 8 نظيره الفائز من مواجهة الفتح والطائي.

وكان الهلال قد خسر نهائي كأس الملك الموسم الماضي أمام الفيحاء بركلات الترجيح ويسعى لمصالحة أنصاره بتحقيق لقب نسخة 2022-2023.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الهلال في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

نتيجة قرعة كأس الملك 2023 ومتى تبدأ البطولة؟

ما هو نظام كأس الملك 2022-2023؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

يشارك في البطولة هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط، وسيبدأ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 16.

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مباريات الهلال في كأس الملك 2022-23